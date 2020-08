Atual mulher de Safadão perde ação contra livraria ao ser chamada de Mileide

Thyane Dantas perdeu mais uma batalha de uma ação que ela moveu contra uma livraria localizada em um shopping em Fortaleza. A atual mulher de Wesley Safadão alegou que durante o lançamento de um livro, em abril do ano passado, ela foi vaiada, chamada pelo nome da ex do forrozeiro, Mileide, e também de 'putyane'. Para piorar a situação, quando Mileide Mihaile chegou ao evento, foi recebida com aplausos e gritos. A influencer entrou na Justiça para saber se os responsáveis pelas vaias e ofensas estariam ligados diretamente à ex-mulher de marido.

De acordo com o blog do jornalista Alessandro Lobianco, Thyane procurou a administração da livraria a fim de que fossem fornecidas as filmagens realizadas pelas câmeras de segurança do local para identificar os agressores. O espaço teria informado que as imagens seriam fornecidas apenas por uma 'ordem judicial'. Thyane acionou a Justiça, então, pedindo as imagens para identificação e responsabilização dos ofensores.

O juiz da primeira instância aceitou o pedido de Thyane para o fornecimento das respectivas imagens e deu um prazo de cinco dias para a livraria enviar. Só que a livraria respondeu que não seria possível atender à determinação judicial, por não mais constar em seu acervo midiático as filmagens da data do evento, já que se apagam automaticamente a cada oito dias, sem condições de armazenamento. A mulher de Wesley Safadão pediu a condenação da livraria por danos morais, no valor de R$ 30 mil. De acordo com ela, a própria loja foi procurada no mesmo dia para fornecer as imagens e, sabendo do prazo de armazenamento, foi negligente ao deixar de preservá-las.

Sem as imagens, a Justiça também negou a Thyane a conversão do pedido para a condenação da livraria por danos morais. O juiz considerou que a Justiça não condena ninguém sem que ela tenha oportunidade de se defender. Ainda na sentença, o juiz considerou que, ao pedir para condenar de imediato a livraria sem questionar a existência das imagens ou alguma outra forma de obtê-las, Thyane teria demonstrado que o fato que poderia ser provado pelas imagens deixou de ser o objeto a ser analisado, principal objetivo da ação, e por isso encerrou o processo pedindo seu arquivamento e direcionando as custas processuais para Thyane pagar. A esposa de Safadão recorreu da sentença, mas o recurso não foi aceito pelos desembargadores e ela saiu derrotada também na segunda instância do processo.