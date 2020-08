Após mais de 18 horas em trabalho de parto, Laura Keller deu à luz ao filho Jorge no final da tarde desta segunda-feira (3), em uma maternidade pública. A influencer anunciou a novidade em sua rede social por meio do marido, Jorge Sousa. "Nasceu, tá tudo certo. Estamos juntos", disse Jorge. "Ah, meu amor", disse Laura, em um vídeo no Stories do Instagram, em que aparece olhando a criança. "Deu tudo certo, é o bebê mais esperado do dia", afirmou o empresário.



