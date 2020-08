'Fiquei de calcinha no camarim com Caio Castro', conta a drag queen Suzy Brasil

Integrante do programa humorístico 'A Vila', do Multishow, Suzy Brasil revelou que sente saudades do ambiente alegre e descontraído dos bastidores da atração. A drag queen, que atua com Paulo Gustavo, Katiuscia Canoro, Monique Alfradique, Lucas Salles, entre outros, entregou uma passagem hilária que aconteceu recentemente com o galã Caio Castro. "Ele perdeu a linha quando soube que eu era a Grazi Massafera. Ficou louco. Quando terminou as gravações, eu fui trocar de roupa no mesmo camarim e fiquei de calcinha no camarim com Caio Castro", entregou Suzy.

"O figurino da Suzy tem várias peças e são calças coladas. Preciso usar calcinha para não deixar o bichinho à mostra. Quando entrei no camarim, estava todo mundo lá e eu não olhei, não catei nada porque aí poderia rolar aquilo 'ah! olha a drag queen me olhando, me 'manjando'. Mas, quando eu tirei a calça colada, aquela coisa de camarim de boate e eu esqueci que ele estava lá. O Caio gritou 'eita! está de calcinha'. Imagina, eu com esse corpo escrotoral de calcinha na frente do Caio Castro. O garoto deve ter ficado traumatizado", comentou o ator Marcelo de Souza durante uma entrevista ao programa Na Real de Bruno de Simone.