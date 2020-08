Estrela de 'Betty, a Feia em Nova York', anuncia que volta ao Brasil em agosto

Esta coluna se pergunta se a pandemia do novo coronavírus ainda toma conta do mundo todo... Questionamos isso porque a atriz Elyfer Torres, estrela de 'Betty, a Feia em Nova York', anunciou sua volta ao Brasil ainda neste mês de agosto. Ela vem diretamente do México para, além de rever os fãs brasileiros e comemorar o sucesso do fim do folhetim exibido pelo SBT, aproveitar sua passagem em solo brasileiro para participar de alguns programas de TV. Alguém avisa que os artistas estão todos cancelando suas vindas ao país por causa da pandemia e que o Brasil já soma quase 95 mil mortes provocadas pela doença.