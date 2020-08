A série 'Hebe', no ar toda quinta-feira, na TV Globo, conta a história da apresentadora que conquistou os brasileiros, dentro e fora dos palcos. E, a partir desta quinta, dia 6, o público começa a conhecer a fase jovem da artista, quando aos 14 anos começou a trabalhar como cantora para ajudar a família. Na fase jovem, em que é interpretada pela atriz Valentina Herszage, Hebe Camargo tem que vencer as adversidades para correr atrás de seus sonhos. Mesmo levando vários 'nãos', ela não desiste. Essa força em grande parte vem do apoio que Hebe recebe do pai, Fêgo (Ângelo Antônio). "A relação dela com o pai era uma coisa muito linda. Quando eu peguei a série para ler, de cara foi a coisa que mais me emocionou, a cumplicidade dos dois", comenta a atriz Valentina Herszage.



