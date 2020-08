Com Instagram ativo no exterior, Carlinhos Mendigo ataca juíza

Os seis leitores desta coluna já sabem que Carlinhos Mendigo teve s eu Instagram retirado do ar por uma ordem judicial referente ao processo que sua ex, Aline Hauck, move contra ele . Pois bem. O perfil do humorista ainda segue ativo no exterior, e ele agora resolveu mudar o alvo e usar sua conta, que permanece disponível fora do país, para atacar ninguém menos que a juíza do caso que determinou o bloqueio do perfil. Mas para isso, ele cedeu seu lugar de fala ao debatedor da CNN Brasil, Caio Copolla, ao compartilhar um vídeo do profissional para dizer o que pensa.