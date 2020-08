Seguindo os passos do ‘BBB 20’, a RecordTV já busca atrações musicais para a próxima edição de ‘A Fazenda’, que estreia dia 8 de setembro. A produção do reality já vem sondando alguns artistas para que toda semana tenha show para os peões e para o público que está em casa. O esquema será basicamente o mesmo do ‘BBB’: o artista grava um pocket show em casa e envia para ser exibido online no confinamento. É surra de entretenimento.