Nego do Borel denuncia perfis falsos

Nego do Borel ficou surpreso ao saber que existem dois perfis falsos no Facebook: um usando o próprio nome do cantor e, o outro de sua mãe, Roseli Viana, para aplicar golpes na praça. Os bandidos pedem documentos para as vítimas alegando que precisam de comprovantes para doações de cestas básicas. A coluna entrou em contato com a assessoria do funkeiro que informou ter solicitado a rede social para deletar os perfis e avisa que Nego tem conta verificada no Facebook. Já a sua mãe não usa a mídia virtual.