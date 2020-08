Em parceria com Arielle Macedo, coreógrafa da Anitta, o DJ Kaique estreia seu primeiro remix em uma campanha publicitária de uma marca de celular. Quem também aparece no projeto é o também DJ, Pedro Sampaio.



Prestes a completar 23 anos, o DJ começou sua carreira há menos de dois anos e já lançou um feat com o MC Pablinho - filho da Valesca Popozuda - da música 'Amizade colorida' e até dividiu o palco com o rapper internacional Tyga.



"Quero me superar a cada dia. Fiz a primeira transmissão e os views me deixaram entre os DJs de funk mais assistidos. O meu objetivo é que esse número dobre e as pessoas conheçam meu trabalho cada vez mais", assume o rapaz, nascido e criado no Méier, Zona Norte do Rio.



Kaique vai realizar uma live patrocinada no próximo sábado (8), a partir das 20h, direto do Espaço Hall.