A fila anda para o ex-'BBB' Guilherme Napolitano. Saiba com quem

Solteiro desde o fim do namoro com a cantora Gabi Martins, o ex-BBB Guilherme Napolitano já fez a fila andar. O bonitão esteve na noite desta segunda-feira (3), na companhia da paraibana Ana Carla, ex-participante do reality 'The Circle Brasil', da Netflix. Os dois curtiram a noite apreciando bons vinhos e acabaram entregando, através de algumas publicações feitas em suas redes sociais, que estavam no mesmo lugar, a casa da moça. Confira nos prints abaixo:

