Ainda rende muitas zoações na internet o vídeo que Galvão Bueno mostra o seu lado de chef de cozinha ao 'harmonizar' um jamon, que é um tipo de presunto produzido na Espanha. A peça desse tipo de carne custa R$ 6 mil no Brasil. O apresentador da Globo 'ensina' que a preparação precisa se 'perfeita' e utiliza um espumante para temperar a carne e depois corta em fatias. Os internautas logo reproduziram com bom humor a aula de Galvão, claro, que com outros produtos.

Infelizmente não ganho o 1 milhão igual você, mas vou adaptar aqui, vai ficar igualzinho. pic.twitter.com/QhO5V5Szn0 — //Nicola (@NicolaLeandro) August 2, 2020

Muito bem Galvão.

Mas ainda fico na dúvida entre isso e... pic.twitter.com/5obdlamNC6 — João Alisson (@Joao_Alisson84) August 3, 2020