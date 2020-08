O cantor Tierry se prepara para gravar DVD em Goiânia, na próxima terça-feira, dia 11 de agosto. Seguindo todas as normas da OMS (Organização Mundial da Saúde), sem plateia e com banda reduzida, o show terá transmissão nos canais do artista, para o público de casa acompanhar o registro ao vivo. Para a ocasião especial, ele convidou três amigos para dividir o palco: Gusttavo Lima, Marília Mendonça e Léo Chaves. Os convidados vão entrar em momentos diferentes, respeitando a orientação de distanciamento social, de acordo com os protocolos de segurança exigidos pelas autoridades de saúde.

Compositor de vários sucessos gravados por artistas como Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Luan Santana, Wesley Safadão, Zé Neto e Cristiano, Matheus e Kauan, Léo Santana e outros, Tierry ou Tiehit, como é conhecido no meio musical, aposta cada vez mais em seu talento como cantor, tendo este bônus a seu favor. As suas melodias são marcadas pelo refrão “chiclete” e por falar de amor da forma como as pessoas vivem. “Acredito que as minhas músicas são muito bem recebidas pelo público por retratar a forma como os sentimentos acontecem mesmo. Falo de tudo, de amor, de traição, de vida, de curtição. Penso que esta é a verdadeira fórmula de ter êxito nas canções e elas serem tão bem aceitas por todos”, completa.

Com uma agenda de 25 shows por mês, Tierry deu uma pausa nos palcos por conta da pandemia. Mas isto não afastou o artista dos seus fãs. O cantor fez cinco lives, desde o início do decreto que proíbe eventos ao vivo e falou um pouco sobre a gravação do DVD. "Vai ser mais um capítulo da minha história, que escrevo com amigos e com a ajuda dos meus fãs, que me trouxeram até aqui. Escolhi Goiânia por ser este celeiro musical. Sempre sonhei com este momento e ele chegou. Não dava mais pra adiar. Vamos tomar todos os cuidados: a banda vai ser reduzida só para pegar imagens , já que temos tudo gravado, menos as vozes, e quero começar o lançamento até o final de agosto", confessa Tierry que já adianta algumas músicas do repertório como 'Acertou na Mosca', 'Cracudo', a inédita 'Dá seus pulos coração' e 'Hackearam-me'.