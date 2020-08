'Por pouco a gente não perdeu o emprego', diz José Luiz Datena para Cátia Fonseca

José Luiz Datena estava de bom humor nesta terça-feira. O apresentador do Brasil Urgente revelou que Cátia Fonseca quase causou a demissão dos dois na Band por culpa de um doce português. "Você [Cátia] quase fez a gente perder o emprego.Por pouco a gente não perdeu o emprego.A Rádio hoje tem imagem, e você mostrou um doce obsceno pra caramba. O programa da família brasileira foi para o espaço com aquele doce", brincou Datena.

A apresentadora do 'Melhor da Tarde' participou do programa Manhã Bandeirantes, programa de Datena na Rádio Bandeirantes e contou sobre uma viagem para Portugal que fez com o marido Rodrigo Riccó e comentou sobre o doce que tinha um 'formato estranho'. O nome da iguaria é Doce Fálico e tem formato de um pênis.

Datena questionou que formato seria o doce e a apresentadora respondeu que era "cilíndrico". Ele logo fez a associação ao órgão reprodutor masculino e pediu para o colega Felipe Garraffa procurar a iguaria. Em seguida, a foto foi apresentada aos espectadores do programa no YouTube, o que arrancou gargalhadas da bancada.