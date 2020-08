Giovanna Lancellotti desabafa sobre assédio aos 14 anos: 'Chorei horrores'

Durante um live na tarde desta terça-feira (4), Giovanna Lancellotti desabafou sobre um episódio de assédio que sofreu quando tinha 14 anos. A atriz contou que estava em um ônibus de viagem e um homem sentado ao seu lado começou a se masturbar. "Eu estava indo para Ribeiro Preto [interior de São Paulo], para a casa do meu pai. No ônibus, um cara se sentou ao meu lado e começou a se masturbar. Lembro que fiquei nervosa e liguei para a minha mãe. Falei meio que baixinho: 'Acho que está acontecendo isso'. Ela: 'Vê se você tem certeza'. Eu olhei e falei: 'Eu tenho'. Ela disse: 'Então, sai daí e vai para o banco de trás'. Fui para trás do ônibus chorando, chorei horrores e me sentei ao lado de outro cara", lembra.

Só que Giovanna foi novamente importunada. "Sentei-me ao lado dele [do outro rapaz]. Ele perguntou o que tinha acontecido e eu contei. Sabe o que ele falou para mim? 'Calma, fica tranquila. É porque você é muito novinha, quando você ficar mais velha, você vai gostar de ver". A atriz foi logo amparada por uma mulher. "Uma moça que estava junto e que ouviu a situação se solidarizou comigo, avisou o motorista e o cara que estava se masturbando foi expulso", conta ao site da Vogue Brasil.