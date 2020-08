Perfil de orfanato é tirado do Instagram

O perfil de um orfanato, que mostrava imagens de crianças disponíveis para adoção, foi tirado do ar graças as denúncias feitas ao Ministério Público de São Paulo sobre o crime. A história veio à tona depois que o jogador Léo Moura revelou para esta coluna que um clique do seu filho, Lucca, ainda bebê, era um dos meninos à espera de uma família. O mesmo aconteceu com a influenciadora Sarah Poncio. Ela se deparou com a foto de seu primogênito, José Marcio, na página do suposto orfanato.