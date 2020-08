Ivete Sangalo ganha um beijão do marido em live

Ivete Sangalo ganha beijo do marido - Reprodução

Se os boatos de uma possível separação pipocaram no final de semana, Ivete Sangalo e Daniel Cady trataram de colocar um ponto final no assunto durante uma live na noite desta terça-feira (4). A cantora trocou beijos com o marido. Tudo começou com uma música, 'Muito obrigado, Axé', em homenagem a Jorge Portugal, professor, escritor e ex-secretário de Cultura da Bahia, que faleceu no dia anterior. Veveta elogiou Portugal e aí Daniel foi quem sugeriu que ela cantasse e, ao fim do tributo, o nutricionista foi até a esposa e tascou-lhe um beijo, que foi muito comemorado pelos fãs.