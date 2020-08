O ex-'CQC' entra na onda dos 'ensaios à distância'

O apresentador Oscar Filho também resolveu entrar na onda dos 'ensaios à distância', um projeto idealizado e executado pelo fotógrafo Roberto Trumpas. Através de uma videochamada por FaceTime, o profissional consegue registrar cliques dos modelos que em nada deixam a desejar para um ensaio presencial. O ex-'CQC' brincou ao falar sobre o convite do fotógrafo.

"Todos já sabemos o quanto essa pandemia foi impactante. Difícil manter a felicidade num cenário em que sua família está sempre por perto. Não devemos focar no ruim, mas sim acionar nossa criatividade e fazer o que nunca tivemos tempo ou condições de pensar antes. Fotografar a distância? Por que não? Uma ótima ideia. Mas entrar em contato comigo para que eu seja o fotografado, me faz pensar o quanto o Trumpas está mal relacionado e/ou sem opções. Desejo força a ele e à equipe", brincou o humorista que aprovou a experiência.