'Meu princípe', diz Isis Valverde sobre o filho Rael

A atriz Isis Valverde não esconde que cada dia está mais grudada ao filho Rael, que vai completar dois anos no final de agosto. Na noite de terça-feira (4), ela compartilhou nas redes sociais uma foto em que aparece no maior chamego com o menino e os dois estão deitados abraçados em uma cama. Rael é fruto da sua união com o modelo e empresário, André Resende. "O verdadeiro amor. Meu príncipe", escreveu a atriz que ainda aguarda a definição sobre a sua personagem Betina na novela 'Amor de Mãe'. Por enquanto, ela continua em casa curtindo o seu herdeiro durante a pandemia do novo coronavírus.









