Renan Machado, irmão de Anitta, já não esconde que não vê a hora do nascimento do seu primeiro filho com Jeni Monteiro. Na noite desta terça-feira (4), ele compartilhou com seus seguidores nas redes sociais uma foto do casal e até fez uma declaração para a mulher, grávida de sete meses: "Meu amor". Os dois estão juntos há cinco anos e ela já tem um filho de um relacionamento anterior, Breno.







Ver essa foto no Instagram Meu Amor Uma publicação compartilhada por Renan Machado (@machadorenan) em 4 de Ago, 2020 às 5:47 PDT