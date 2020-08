'Pecado é tudo que nos retira da bondade', diz padre Fábio de Melo após fazer tatuagem

Padre Fábio de Melo surpreendeu os fãs nesta quarta-feira (5), após compartilhar a foto de uma tatuagem que fez recentemente em uma de suas mãos. Na legenda da foto, o religioso explica por que resolveu tatuar uma abelha.

"Ela tem apenas 2 cm. [...] Dei a ela o nome de Ana, o mesmo de minha mãe. Tudo começou com uma abelha que ficava pousando em mim, durante as lives das missas dominicais. Uma minha, outra na @zizafernandes. Quem vem acompanhando já me ouviu falando sobre elas. Será meu sinal. De um tempo difícil, mas também bonito. De reclusão, de vida interior, de buscas e realizações silenciosas. O poeta tem razão: 'abelha fazendo mel vale o tempo que não voou...'", escreveu ele.

E após um seguidor agradecê-lo por 'sem querer' ter contribuído para 'desmarginalizar' as tatuagens, o padre respondeu: "Também já estive do lado dos que marginalizam as aparências. Recordo-me que na Jornada Mundial da Juventude, na França, vi um padre todo tatuado. Abominei. Peço a Deus todo dia que nunca me permita reassumir os velhos erros."

Outra seguidora que lembrou ao padre Fábio que ele poderia ser criticado por supostamente estar 'cometendo um pecado' ao se tatuar. Foi então que ele esclareceu o que é, de fato, pecado. "Pecado é tudo que nos retira da bondad."