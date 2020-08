Após meses sem empresário, Latino assina com mesmo escritório de Claudia Leitte

Latino é o mais novo nome do escritório artístico do empresário Pedro Mota. Sendo assim, a partir de agora a carreira do cantor passa a ser gerenciada pela Fonttes Promoções, que possui em seu elenco artistas como Claudia Leitte, Mano Walter, Cesar Menotti e Fabiano, entre outras estrelas.



"Depois de oito anos no meu antigo escritório, fiquei alguns meses sem empresário, mas agora decidimos assinar com o Pedro, que já era meu amigo de longa data, com mais de 15 anos de amizade. Tenho certeza que unindo as duas histórias, a minha e a dele, temos tudo para formar mais uma parceria de sucesso no universo artístico. Que seja eterno enquanto dure", disse Latino, que já aproveita a nova parceria para preparar um feat com Dennis DJ e com a promessa de torná-lo hit do verão 2021.

O novo empresário do cantor promete um trabalho e tanto para o próximo ano. "Somos amigos de muito tempo e sempre houve uma admiração mútua do trabalho. Sabíamos que um dia iríamos trabalhar juntos e esse dia chegou. Vamos aproveitar a quarentena para preparar um trabalho incrível. Que venha 2021!"