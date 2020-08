A atriz Camila Rodrigues aproveitou a pandemia para cuidar do corpo. Ela emagreceu 4kg em cinco dias com o programa Detox Turbo, criado pela consultora fitness Vanessa Rangeli. A proposta é revolucionária para quem quer desintoxicar e emagrecer saudavelmente. Cercada de uma equipe de nutricionista, psicólogo e personal trainer, Vanessa motiva o participante do projeto por WhatsApp com dicas de exercícios, receitas e vídeos motivacionais.

