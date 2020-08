Humorista conta que ex-diretor do Pânico vetou Tatá Werneck

O humorista Paulinho Serra integrou durante um tempo o elenco do programa 'Pânico na TV' e a experiência não foi uma das mais agradáveis de sua carreira. Ele revelou que chegou a sugerir a direção da atração a produção de um programa de humor, baseado no improviso, e até convidou a Tatá Werneck. Na época, a atriz ainda era desconhecida do grande público, mas já despontava no meio artístico.

Em entrevista ao programa 'Chega Junto', comandado pelo jornalista Murilo Ribeiro, Paulinho contou que Emílio Surita e o então diretor, Allan Rapp, impuseram uma série de exigências para que o piloto do novo programa fosse gravado. "Eles incluíram no elenco pessoas sem experiência com improviso, como o Repórter Vesgo e Sabrina Sato e a gravação não teve um bom resultado. Ainda eu tive que escutar de Allan Rapp, que a Tatá era 'sem bunda, sem peito, pequenininha…não tinha graça nenhuma!'”.

A entrevista completa estará disponível a partir das 19h30, desta quarta-feira (5) no canal 'Chega Junto' no YouTube.