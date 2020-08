Luan, ex-integrante da dupla UM44K, se casa em cerimônia surpresa

O cantor Luan se casou nesta quarta-feira (5) com Caroline Barbosa numa cerimônia surpresa, no Rio de Janeiro. Saulo Pôncio, quem formou a dupla UM44K com Luan, esteve presente na cerimônia e ao lado da mulher, Gabi Brandt. Os dois foram os padrinhos e as testemunhas da união civil. "Feliz por você, irmão. Deus é perfeito", escreveu Saulo em inglês na legenda de uma publicação dos dois casais nas redes sociais. "Valeu, irmão. Te amo", retribuiu logo Luan. Os noivos estavam juntos há um ano.