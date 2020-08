Paulo Rocha vai participar de um reality na internet

O ator português Paulo Rocha, que atualmente está em três novelas reprisadas da Globo, 'Fina Estampa' , 'Nova Mundo' e 'Totalmente Demais', tem feito visitas regulares ao consultório de suas dentistas, Erika e Rachel Abreu. Paulo é uma das celebridades que estará no reality chamado 'Smile Makers', uma webserie que será a primeira de odontologia no Brasil e será veiculado no YouTube no começo de setembro. Além dele, outros famosos foram convidados e estão fechando a negociação. O ator, de 43 anos, também tem convites para voltar a fazer novela em sua terra natal.