Luísa Sonza está entre as três cantoras pops mais ouvida do país

Luísa Sonza está em ótima fase profissional e bombando no mercado. A cantora recebeu da Universal Music, sua gravadora, uma placa que reconhece suas vendas que atingiram 500 mil unidades de 'Braba', seu hit lançado há cerca de quatro meses. Pela quantidade de vendas, ela já chegou o equivalente ao disco de diamante duplo e, no momento, Luísa está entre as três cantoras pops mais ouvidas do país."É o reconhecimento de um trabalho de muito esforço e muito amor", disse a cantora.

