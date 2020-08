Youtubers lançam banco digital para crianças e adolescentes

Criado pelos primos Eagle Trindade e Gabriel Neox, o Canal Neagle se transformou em fenômeno de popularidade no YouTube. Morando em Orlando, nos Estados Unidos, há seis anos, os dois viralizaram em 2017, com a disputa da garrafinha. Os vídeos chegaram a quase 30 milhões de visualizações. E o diferencial destes primos é a disposição, além da preocupação com seu público. A dupla sempre lembra e adverte que certas brincadeiras não podem ser repetidas em casa e que as 'trolagens' só são bacanas, se as duas partes estiverem se divertindo.

A dupla está lançando agora o seu mais novo empreendimento, o Neaglebank, um projeto que está em experimento há seis meses, o qual crianças e adolescentes podem ter sua própria conta bancária, podendo realizar pagamentos de faturas, débitos automáticos, retirarem dinheiro em caixas eletrônicas. Claro que para que adquiram, os pais precisam preencher o formulário e autorizar, mas o nome tem que ser o da criança ou adolescente. Qualquer movimentação vai estar disponível no aplicativo que pode ser baixado no celular para segurança e controle dos pais, que vão ter também a disposição um e-mail com todas as operações.