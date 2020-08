Laura Keller e o pequeno Jorge Emanuel permanecem internados

Laura Keller e o pequeno Jorge Emanuel ainda permanecem internado na Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda. De acordo com Laura, a glicose do bebê oscila muito: "Mais uma noite na maternidade. Estávamos acompanhando a glicose do Jorge Emanuel e ela estava oscilando muito. Reparei que durante a mamada ele cansava e dormia, aliás ele dorme bem de dia e a noite acelera, igual ao papai. Examinando foi constatado que ele tem o freio da língua curto, nada sério, mas isso dificulta um pouco a mamada. Ficamos mais uma noite para garantir que eu aperfeiçoe a pega e ele saia da maternidade mamando bem".

O bebê nasceu no último dia 3 após mais de 20 horas de trabalho de parto.