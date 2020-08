Neta de Wando protagoniza série LGBTQI+

A atriz Camilla Luna, neta do cantor Wando, estreou seu primeiro trabalho como protagonista numa nova serie da Amazon Prime. A série 'Pink - Amor de Verão' retrata um pouco do mundo LGBTQI+ de uma forma leve e descontraída. A s loira conta um pouco mais pra gente como foi fazer parte desse trabalho: "Foi muito importante pra mim, tanto no pessoal quanto no profissional. Foram grandes descobertas que me fizeram enxergar o tema de uma forma única e linda, aprendizados que vou levar para a vida com certeza". No seriado, ela troca beijos com Bianca Palheiras.

Você se identificou com sua personagem?

Me identifiquei muito com a Cris. Acredito que muito por conta da nossa relação com o mar. Nós duas amamos surfar, além da nossa dedicação ao amor. Quando estamos numa relação nos jogamos de cabeça.



Como era a energia nos sets de gravação? Você tinha algum tabu?

A energia estava sempre maravilhosa. Consegui ter uma troca boa com todos os participantes e toda a produção. Em relação a tabus... eu particularmente não tinha nenhum para ser quebrado. Me senti muito confortável o tempo todo e, principalmente, muito feliz por participar de um projeto tão significativo.



Qual é a sua expectativa pessoal para novos trabalhos?

Estou buscando estudar e evoluir cada dia mais. Atuar sempre vai ser minha paixão e com certeza espero conseguir muitos trabalhos.