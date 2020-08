Solange Gomes vai até um sexshop para fazer laboratório

Os seis leitores que acompanham a coluna já sabem que Solange Gomes está escrevendo seu segundo livro. A convite da editora Livros Ilimitados, a eterna musa da banheira do Gugu aceitou o desafio de lançar uma publicação inspirada no filme '50 Tons de Cinza'. Na tarde da última quarta-feira (5), ela esteve em uma loja especializada em assuntos eróticos. É um universo que não conheço muito. Tenho estudado, pesquisado, feito entrevistas, muito trabalho... Ontem, vi a necessidade de conhecer de perto alguns acessórios, fetiches e curiosidades desse mundo. Fui até um sexshop. Foi de muito valor minha ida até lá. Um laboratório que fará a diferença em cada história. Pode vir, Christian Grey! Me chama de Anastasia! Bolinhas, máscaras e chicote em mãos", disse ela, aos risos.