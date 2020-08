Mayra Cardi não esquece Arthur Aguiar no Dia dos Pais

Mayra Cardi postou uma fotos ao lado dos filhos e desejou feliz Dia dos Pais para Nelson, seu primeiro marido, e também Arthur Aguiar, com quem se envolveu publicamente em brigas e polêmicas, revelando as traições do cantor.



"Feliz dia dos pais Nelson Rangel e Arthur Aguiar. E ao meu papai que esta com Deus. obrigada pelas nossas vidas", escreveu a coach de emagrecimento neste domingo (9)

Nos comentários, Mayra, claro, foi criticada, mas também acabou sendo elogiada pela maior parte das seguidoras. Elas destacaram a maturidade da empresária homenagear os pais de seus filhos.