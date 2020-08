Anitta brinca e já mira galã italiano do filme '365 dias'

Quem viu o filme '365 Dias' sabe muito bem quem é o ator italiano Michele Marrone, mas quem não assistiu o longa com cenas tórridas de sexo é só olhar algumas fotos para conferir a patente alta do galã. Pois é, Anitta fez questão de convidar o moço para assistir o seu show na cidade de Puglia, na noite deste sábado (8) com Fred de Palma, mas o cantor não apareceu para a decepção da funkeira. Enquanto almoçava com os amigos neste domingo, a Poderosa lamentou, em italiano. "Michele Morrone não veio ao meu show. Infelizmente".

Galeria de Fotos Michele Marrone Reprodução Michele Marrone Reprodução Michele Marrone Reprodução Michele Marrone Reprodução Michele Marrone Reprodução Michele Morrone e Anitta Reprodução/Montagem

Anitta está na Itália curtindo o sucesso da música 'Paloma', que está entre as mais ouvidas entre os italianos e a coluna gostaria de saber por onde anda o seu mais recente o affair, Lucas Omulek?