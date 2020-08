Rafa Kalimann assina hoje o divórcio com sertanejo Rodolffo

Rafa Kalimann se separou de seu ex-marido, o sertanejo Rodolffo, há dois anos, após descobrir traição do cantor, mas até agora os dois ainda não assinaram a papelada do divórcio. Rafa e Rodolffo devem ir hoje, no fim da tarde, a um cartório em Goiânia para finalmente conseguirem se divorciar.

Galeria de Fotos Rafa Kalimann Reprodução Internet Rafa Kalimann Reprodução Internet Rafa Kalimann Reprodução Internet Rafa Kalimann Reprodução Internet Rafa Kalimann Reprodução Internet Rafa Kalimann Reprodução Internet Rafa KALIMANN reprodução instagram Rafa Kalimann Reprodução / Instagram Rafa Kalimann Reprodução / Instagram Rafa Kalimann fotos Reprodução Rafa Kalimann Reprodução Rafa Kalimann Reprodução Rafa Kalimann Reprodução Instagram Rafa Kalimann Reprodução Internet Rafa Kalimann Reprodução Internet Rafa Kalimann na porta do hotel após a final do 'BBB 20' Ag. News Globo/Victor Pollak photoshop:ColorMode: 3 photoshop:DateCreated: 2020-01-19 photoshop:ICCProfile: Adobe RGB (1998) photoshop:Urgency: 1 signature: 4be0f72bfddbab51a471c1e5d704ff5dcdf188b944c028ed331e03f266302590 stRef:documentID: 3F6058F6E9D3B8F9D71829E855A7BA70 stRef:instanceID: xmp.iid:9adefa46-b79e-a546-96fb-5b0ef9af55e8 stRef:originalDocumentID: 3F6058F6E9D3B8F9D71829E855A7BA70 tiff:Make: Canon tiff:Model: Canon EOS 5D Mark IV tiff:Orientation: 1 tiff:ResolutionUnit: 2 tiff:XResolution: 19998220/100000 tiff:YResolution: 19998220/100000 unknown: 2 xmp:CreateDate: 2020-01-19T18:02:42:00 xmp:CreatorTool: FotoWare FotoStation xmp:MetadataDate: 2020-01-20T12:25:51-03:00 xmp:ModifyDate: 2020-01-20T12:25:51-03:00 xmp:Rating: 1 xmpMM:DocumentID: xmp.did:e8717145-eea4-134a-a834-f1cef446ac0d xmpMM:InstanceID: xmp.iid:e8717145-eea4-134a-a834-f1cef446ac0d xmpMM:OriginalDocumentID: 3F6058F6E9D3B8F9D71829E855A7BA70 Profiles: Profile-8bim: 1022 bytes Profile-exif: 10694 bytes Profile-icc: 560 bytes Profile-iptc: 953 bytes BBB 20 - Rafa Kalimann Caption Rafa Kalimann Reprodução de internet Rafa Kalimann Reprodução de internet Rafa Kalimann Reprodução de internet Rafa Kalimann vai usar este vestido na final Reprodução de TV Rafa Kalimann Reprodução de internet Rafa Kalimann na festa de quarta-feira Reprodução Rafa Kalimann na festa de quarta-feira Reprodução Rafa Kalimann Reprodução/Instagram Rafa Kalimann Reprodução TV Globo Rafa Kalimann quer distância de Bianca Andrade fora do 'BBB 20' Reprodução

Eles estão tentando fazer esse divórcio acontecer de forma amigável há dois anos, mas o advogado contratado para resolver esta questão acabou atrasando tudo. Por conta disso, os dois decidiram ir juntos assinar os papeis para sanar de vez a pendência em questão. Ainda no 'BBB20', Rafa chegou a comentar com a amiga e advogada Gizelly Bicalho sobre o 'bolo' que levou de seu advogado no andamento do divórcio.