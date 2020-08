Foto de ator da Globo aparece em aplicativo de pegação

Um amigo da coluna estava pesquisando como não quer nada (mas querendo) um perfil no aplicativo de relacionamento dedicado às comunidades gay, bi, trans e queer chamado Grindr. Procura aqui, procura lá e quem apareceu na sua lista de possíveis match? Um perfil atribuído a Marcelo Brou, que está no ar com a reprise de 'Fina Estampa', interpretando um dos jogadores de vôlei de praia, o Pezão. Aliás, a trama de Aguinaldo Silva foi o último trabalho dele na televisão. O saradão da foto diz que agora trabalha como professor de Educação Física e isso explica a boa forma aos 55 anos. Ou o perfil é fake, ou Brou não gosta de dizer a idade, já que ela não consta no app... Eita!