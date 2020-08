A influencer e a ex-peoa da 'Fazenda', Thayse Teixeira entregou nesta terça-feira (11) a máquina de sorvetes para o adolescente Adão, morador da cidade de Grajaú, no interior do Maranhão. Foram 21 horas de viagem de carro. "Finalmente a máquina chegou. Foram mais de quatro meses dessa máquina enrolada por conta da logística da transportadora e também em meio essa pandemia do novo coronavírus. Conseguimos colocar uma pressão, muitas pessoas também ajudaram e agora ela já está nas mãos do seu verdadeiro dono. Estou muito feliz", contou Thayse à coluna.

A chegada de Thayse em Grajaú parou a cidade deixando a influencer muito emocionada. "Muitas pessoas me criticaram e duvidaram de mim, mas Deus é maior e eu consegui realizar o sonho dele e o meu".

Thayse vinha sendo cobrada por seus seguidores para dar uma resposta ao adolescente de 14 anos que ela prometeu dar uma sorveteria, após se sensibilizar com a história dele em setembro do ano passado. Adão sofria bullying dos colegas por estar vendendo geladinho. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, ele chorava com as agressões verbais e a influencer se sensibilizou com a história e prometeu ajudar.