Mileide Mihaile está cada dia mais envolvida com o empresário Neto Santos. Juntos desde o início, como revelou esta humilde coluna, os dois só assumiram o relacionamento publicamente em abril e de lá pra cá compartilham fotos românticas. Nesta terça-feira(11), a influencer postou uma imagem do casal em uma dunas brindando com champanhe o dia deles. "Nosso dia. 11.08.2020.Eu, ele e o pôr do sol!", escreveu Milheide que ainda localizou o lindo cenário em 'onde o amor transborda'.