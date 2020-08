O jovem ator cuiabano Ryancarlos de Oliveira, de 14 anos, que dá vida ao protagonista Neo da série 'Bugados', transmitida pelo Gloob, é indicado ao prêmio de 'Melhor Artista de TV Masculino' do evento 'Meus Prêmios Nick 2020', uma das premiações da televisão brasileira mais importantes e voltada a escolher os melhores no quesito programação infantil do país.



O ator mato-grossense está na disputa com outros seis nomes de peso, entre eles Caio Castro, Felipe Simas, Rafael Vitti, Rodrigo Simas e João Guilherme. Ryancarlos é o primeiro artista de sua cidade a concorrer aos prêmios de melhor ator indicação.

A votação está liberada mas ainda não há confirmação da data da festa por conta da pandemia.