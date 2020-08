Filho de Pyong Lee sofre queda da cama e vai parar em hospital. 'Foi traumatizante'

Sammy Lee, mulher do ex-BBB Pyong, usou as redes sociais para contar sobre um susto que levou com o filho, Jake, 5 meses. A influencer contou que o casal precisou ir ao hospital depois que o menino caiu da cama. No local, Jake passou por uma tomografia, mas que, para a felicidade de todos, o bebê está bem.

Sammy explicou que, depois do ocorrido, ela e Pyong decidiram colocar o berço do filho no chão. “Eu coloquei o berço do Jake no chão porque o Jake caiu da minha cama, caiu foi para o hospital fazer tomografia, foi traumatizante, então o que eu fiz? Peguei o berço dele para virar uma cama protetora”, explica.



“Criança tem que ir pro chão mesmo, um chão limpo claro, mas tem que ir se acostumando. Olha como ele vai, ele vira, tá um perigo, não pode deixar mais nem um segundo! E olha como ele já quer levantar, olha as perninhas!”, elogia Sammy