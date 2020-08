No dia 9 de setembro, estreia no Youtube, 'Smile Makers Brasil', a websérie documental da vida pessoal e profissional das dentistas e irmãs Rachel e Erika Abreu. A transformação dos sorrisos de anônimos e famosos estarão ao longo dos 8 episódios, entre eles: Gabi Brandt, Saulo e Sarah Poncio."Cada sorriso conta uma história e essa história nem sempre é a que você quer contar", disseram as irmãs na chamada de 'Smile Makers Brasil'.