Jojo Toddynho é a mais nova adepta do chip hormonal. Segundo o médico ortomolecular João Branco, responsável pelo tratamento da cantora, o chip tem o objetivo de melhorar a saúde de sua paciente. "Ele diminui os índices de insulina, melhora a estrogenização causada pelo excesso de tecido gorduroso, entre outros benefícios. O foco da Jojo não é a perda de peso, mas sim, eliminar as gorduras que fazem mal à saúde. Para que o resultado seja eficaz e contínuo, o tratamento precisa ser bem alinhado com boa alimentação e exercícios físicos. A colocação é super tranquila e não dói nada", explicou o médico. "Não dói nada, e olha que sou sensível (risos)", disse Jojo.