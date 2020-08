Mc Kevin e médica estão se conhecendo melhor

Lembram da harmonização facial de Mc Kevin no final de julho, que por conta da falta de repouso e uso de bebidas alcoólicas, deu uma inchada no rosto do funkeiro? Pois é, ele e a médica Larissa Lima estão juntos! O affair virou assunto preferido dos moradores da cidade de Mogi das Cruzes, onde vive o casal, nos últimos dias. A coluna procurou a assessoria da médica, que se limitou a dizer: "Sim, eles estão se conhecendo melhor".