Bruna Marquezine está impossível com suas fotos de biquínis e a atriz postou mais cliques de seu aniversário de 25 anos, comemorado no último dia 4, em dias quentes e ensolarados na paradisíaca ilha de Angra dos Reis. A atriz mostrou o passeio de barco com amigos e família que fez para celebrar a nova idade

Nas fotos fotos, ela salta no mar, faz stand-up com sua golden retriever, Amora, e registra os momentos com sua câmera analógica.Claro que ela aproveitou para colocar o corpão' pra jogo' em um biquíni branco cavadíssimo.



A atriz também contou sobre o vídeo que recebeu de amigos. "Como as pessoas não puderam estar fisicamente comigo, meus amigos deram um jeito de se fazer presentes. Eles editaram um vídeo com vários depoimentos. Eu me senti tão amada, especial. Foi um dos melhores aniversários da minha vida. Só o fato de tirarem um tempo para gravarem o vídeo foi muito especial. Não sei se é porque estamos num momento delicado, mas me senti muito amada. Acho que estamos dando valor para as coisas que antes achávamos banais", explica Bruna.