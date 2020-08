Filha do cantor Belchior, Isabela Menegheli Belchior foi detida após se apresentar no final da tarde desta quinta-feira (13) na Polícia Civil de São Carlos, interior de São Paulo. Ela e a namorada, Jaqueline Priscila Dornelas Chaves, são acusadas de participar do homicídio do metalúrgico Leizer Buchiwieser dos Santos em agosto do ano passado.



A advogada de Isabela, Veridiana Trevizan, contou aos jornalistas na porta da delegacia que sua cliente se defendeu de Leizer de uma agressão durante uma discussão. Houve luta corporal e a vítima acabou esfaqueada. Veridiana garantiu que vai entrar, nas próximas horas, com um pedido de revogação da prisão da sua cliente.

De acordo com redação do site São Carlos Agora, Leizer sumiu no dia 26 de agosto e não voltou mais para casa. O pai registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento no dia seguinte, mas o corpo do metalúrgico só foi encontrado no dia 1º de setembro com as mãos e pés amarrados e marcas de facadas.

A partir daí começou a investigação e os policiais descobriram a relação entre a vítima e as duas mulheres.

Segundo mensagens trocadas entre os envolvidos, Leizer seria pedófilo e teria interesse em praticar sexo com a criança e com Jaqueline. A intenção inicial das mulheres era extorquir Leizer. Eles subtraíram R$ 500 que ele levou para pagar o programa, mas houve reação e por isso resolveram matá-lo a facadas.



Dois homens que também são acusados de participar do crime continuam foragidos.