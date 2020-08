Mulher quebra peça de Romero Britto para vingar seus funcionários

Na noite de quinta-feira (13), um assunto ganhou destaque nas redes sociais: em um vídeo, uma mulher entra no ateliê de Romero Britto, nos Estados Unidos, e quebra uma peça depois de comprá-la. A peça em questão seria a mais cara da loja. De acordo com as primeiras informações, o pintor teria ido até o restaurante dela com um amigo e maltratado seus funcionários.



Na gravação, ela diz: "Eu exijo que você nunca vá ao meu restaurante e ofenda minha equipe. Eu te respeitava como artista". Em seguida, joga a peça no chão, para surpresa de Britto e de todos os que estavam no local. Romero até tentou segurar o objeto com a mão, mas não adiantou.



A coluna entrou em contato com o artista, mas não obteve retorno até o fechamento desta nota.

Veja o vídeo: