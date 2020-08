Morre tia de Carolina Dieckmann

Na última quinta-feira, Carolina Dieckmann usou as redes sociais para homenagear sua tia, Mônica Campello, que morreu de câncer. "Oi, Deus, tudo bem? Eu sei que o Senhor anda ocupado, mas a minha avó acabou de ver mais uma filha ir morar no céu, e isso menos de um ano depois de minha mãe, de modo que eu queria que o senhor arrumasse um tempinho pra passar no coração dela... pode ser? ", começou ela.

A atriz continuou: "Tia, você sorriu a vida toda, imagino que festa que vai fazer por aí... obrigada por cantar em todos os almoços de domingo. Obrigada por me levar no show da Xuxa quando eu ainda achava que ela vinha do espaço, e me mostrar que, na verdade, a nave era de mentirinha".

Esta coluna havia noticiado em primeira mão, no dia 2 de julho, que a família estava fazendo uma vaquinha para arrecadar os R$ 24 mil necessários para fazer uma cirurgia.