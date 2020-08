Rodrigo Phavanello e Sabrina Paiva já preparam o casamento

O que 'A Fazenda' uniu, acaba em casamento. Rodrigo Phavanello usou as redes sociais desta sexta-feira (14) para revelar que ele e Sabrina Paiva já estão se preparando para oficializar a união e até trocaram as alianças. "Juntos....e lacrados!", escreveu o ator na publicação de uma foto, em que os dois aparecem com as joias na mão direita

Rodrigo e a Miss São Paulo Universo, Sabrina Paiva, se conheceram no reality A Fazenda, em 2019, começaram o relacionamento durante o confinamento. No Réveillon, ele a pediu em casamento e logo os dois foram morar juntos no Rio, onde Rodrigo é sócio de um restaurante na Barra da Tijuca.