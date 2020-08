Marcius Melhem deixa a Globo após 17 anos

Marcius Melhem não é mais funcionário da Globo. O humorista deixou a emissora depois de 17 anos de casa. No final da tarde desta sexta-feira (14), a emissora divulgou um comunicado informando a saída do coordenador do departamento de humor. "A Globo e Marcius Melhem, em comum acordo, encerraram a parceria de 17 anos de sucessos. O artista, que deu importante contribuição para a renovação do humor nas diversas plataformas da empresa", começa a nota, onde a Globo agradece os serviços do ator.

A coluna soube que Marcius tinha sido demitido em março após uma polêmica envolvendo denúncias de assédio moral, mas, na ocasião a noticia divulgada tanto pela emissora como pelo humorista era que ele teria sido afastado por quatro meses para cuidar da saúde de uma das suas filhas nos Estados Unidos. No início de julho, entre os atores que estavam escalados para participarem da nova temporada do Zorra já era de conhecimento de todos a demissão do ex-coordenador.

A coluna mandou uma mensagem para Marcius Melhem e até o fechamento da nota não recebeu uma resposta.