Petrix Barbosa vai ser pai de uma menina

Petrix Barbosa já desconfiava que seria pai de uma menina e nesta sexta-feira (14), ele soube que a sua intuição estava certo. O ginasta e ex-BBB fez um chá de revelação ao lado da mulher, Joline Heitmann, em Nova York, nos Estados Unidos, e até anteciparam o nome da bebê: Nia Rose.

"Nunca tive preferência nenhuma por qualquer sexo que pudesse ser meu primeiro filho, mas quem me conhece sabe que sempre imaginei que seria uma menininha e que fosse a parceirinha e melhor amiga do papai pro resto da vida! E meu coração estava certo ! Minha melhor amiga esta vindo pra esse mundo e papai e mamãe @heitmannjoline mal pode esperar pra cuidar e te dar todo amor do mundo! Ja te amamos mais que tudo Nia Rose", escreveu Petrix.