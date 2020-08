Luan Santana se emociona com fã baiana que trabalha em plantação de sisal

No último dia 21 de julho, a adolescente Ângela Naiara dos Santos Araújo, de 17 anos, mexeu com a emoção de muita gente e atingiu o coração do seu ídolo Luan Santana. O motivo? Um post no instagram @angelanaiaraoficial em que ela aparece cantando 'Choque Térmico' no seu ambiente de trabalho, uma lavoura de sisal, em Campo Formoso, a quase 450 km de Salvador. Com voz afinada e um jeito carismático, ela pulou de 800 pessoas para 115 mil seguidores, depois que o cantor repostou a imagem em questão na sua rede social. No “Caldeirão” deste sábado (15) Luciano Huck promove o encontro dos dois. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a tecnologia mais uma vez entrou em cena e fez com que Luan e Naiara se se conhecessem virtualmente. A surpresa da gravação, que aconteceu nesta semana, vai além do encontro. Confira, a partir das 15h45, na Globo.