Tati Minerato perde sua vaga em 'A Fazenda': Entenda

Estava quase tudo certo entre a Record e a campeã do 'Power Couple' 2018, Tati Minerato, para que ela participasse da edição deste ano de 'A Fazenda', que estreia no próximo mês. No entanto, Tati acabou eliminada do reality antes mesmo de assinar o contrato.

Pensando em chegar no confinamento com um corpo mais enxuto, a musa do Carnaval de São Paulo decidiu investir em uma cirurgia de lipoaspiração na região da cintura, mas não contava que teria complicações após a realização do procedimento, que aconteceu no dia 25 de maio.



Tati ficou internada por dez dias e, apesar de já estar bem, segue fazendo acompanhamento médico. Sendo assim, a Record achou melhor não arriscar a saúde da modelo e acabou desistindo da participação dela.



Após se submeter à lipo, Tati chegou a ter alta, mas começou a apresentar sintomas como febre e manchas pelo corpo após alguns dias. Ela então retornou ao Hospital Ipiranga, em São Paulo, onde realizou o procedimento, e foi atendida pelos médicos, que trocaram sua medicação. O problema, em vez de melhorar, só piorou: a febre aumentou, as machas vermelhas continuaram e Tati ainda desenvolveu um abscesso nas costas. No dia 5 de junho, ela deu entrada novamente no hospital com quadro de infecção, mas já em estado grave, por conta da possibilidade de uma infecção generalizada. Se arrependimento matasse...